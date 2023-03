Saiz: “La Fiorentina è forte, ma non ci spaventa. Daremo la vita”

L’attaccante spagnolo Samu Saiz del Sivasspor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League da disputare contro la Fiorentina. La trentaduenne ala sinistra, classe ’91, crede nel passaggio del turno. Alcune parole del calciatore ex Girona: “E’ la partita più importante della storia del club, siamo molto motivati, tutti i ragazzi sono carichi. Daremo la vita per provare a passare il turno. Sappiamo che la Fiorentina è in un buonissimo momento di forma, mentre noi veniamo da tre sconfitte di fila. La Fiorentina è un grande club ma non ci spaventa, noi faremo la nostra partita cercando di vincere”.

Foto: Instagram ufficiale Sivasspor