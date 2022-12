Saint-Maximin chiama Thuram: “Gli ho parlato, spero venga al Newcastle”

Il nome di Marcus Thuram è tra i più richiesti per la sessione di calciomercato invernale, con la possibilità di acquistarlo a parametro zero visto il suo contratto con il Borussia Monchengladbach in scadenza nell’estate 2023. Tra le squadre interessate al francese ci sarebbe anche il Newcastle. Durante l’intervista rilasciata alla Shields Gazette, Allan Saint-Maximin, ha così parlato del suo ex compagno di squadra ai tempi del Nizza: “Marcus è un grande giocatore e spero che avremo la possibilità di portarlo qui. Sarò onesto: gli ho già parlato. Lo conosco da molto tempo e per me è un grande giocatore”.

Foto: Instagram Thuram