Sahin: “Troppo stress per i giocatori, quando dovrebbero riposare”

Borussia Dortmund-Barcellona è forse l’incontro di cartello della due giorni di Champions e oggi, l’allenatore della squadra tedesca, Nuri Sahin, ha analizzato come la sua squadra si presenta alla sfida e evidenziato i punti di forza dell’avversario: “Se riusciremo a vincere domani, faremo un grande passo verso i primi otto posti. Il Barcellona è un avversario diretto in classifica, vogliamo vincere la partita”. Sahin ha sottolineato che “non ci sono favoriti, credo che giochiamo allo stesso livello. Siamo in grado di vincere la partita. Vedremo una sfida in cui il nostro stato di forma avrà un ruolo importante. Naturalmente, vogliamo andare lontano in Champions League. Il primo passo per noi è entrare tra le prime otto”.

Sui tanti infortuni che condizionano il calcio ha aggiunto: “So che quando come allenatore dici che abbiamo molti infortuni, sembra sempre che stai cercando una scusa. Non cerco scuse, domani avremo in campo un’ottima squadra contro il Barcellona, ​. Ma il fatto è che per i giocatori nazionali – soprattutto per loro – la tensione è difficilmente sopportabile”.