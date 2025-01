Sahin sul Bologna: “Squadra bella e intensa. Speriamo di esserci preparati nella giusta maniera”

Il tecnico Nuri Sahin (in bilico sulla panchina del Borussia Dortmund) è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in Champions contro il Bologna di Italiano. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Abbiamo una buona posizione in Champions League e vogliamo qualificarci tra le prime 8, stiamo andando meglio rispetto alla Bundesliga e vogliamo con una vittoria di domani arrivare tra le prime 8. Pressione? Possiamo sentire tutti la pressione ma questo non deve fare la differenza, dobbiamo fare uno switch e pensare alla Champions League, a livello personale penso a domani e spero di ottenere la vittoria. Sappiamo bene come gioca il Bologna, è bello da vedere ed è stata bella da preparare, giocano in maniera intensa, fanno pressione uomo su uomo a tutto campo, conosciamo questa caratteristica speriamo di averla preparata nella giusta maniera. Possiamo evitare la pressione alta e ci sono diversi modi per farlo, ci proveremo. È stata una squadra molto interessante l’anno scorso con Thiago Motta e lo è anche quest’anno con Italiano. Sappiamo cosa fare, è un avversario molto interessante, ci sono Orsolini, Castro, Dallinga e anche il centrocampista Remo Freuler. Ci sono diversi conti che devono andare a posto, noi vogliamo vincere domani per arrivare nella top 8, così da non dover giocare ogni 3 giorni a febbraio. Sarebbe importante per avere più giorni per preparare le partite”.

Sugli assenti: “A parte Bensebaini sono tutti a disposizione per domani”.

Su Rashford: “Non ci sto pensando, penso alla partita di domani, sapevo che su Rashford ci fosse l’interessamento del Milan, io penso alla partita”.

Foto: Instagram Sahin