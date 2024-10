Sahin: “Se vinco la metà di quello che ha vinto Ancelotti, potrò morire molto felice”

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato in conferenza il big match di domani col Real Madrid, valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Queste le sue principali dichiarazioni: “Ce la possiamo fare solo come collettivo contro questo Real Madrid. I ragazzi sanno cosa ci aspetta domani. Vogliamo essere coraggiosi e fare tesoro delle ultime due partite di Champions League”.

Su come si affronta il Real: “Vogliamo affrontare il Real Madrid giocando il nostro calcio. Abbiamo iniziato bene la competizione e vogliamo continuare”.

Sugli acciaccati, infortunati o indisponibili: “Gregor Kobel ha avuto lievi problemi di stomaco e quindi oggi non si è allenato. Ma dovrebbe essere disponibile per domani. Niklas Süle è di nuovo in forma e disponibile”.

Sul perché dell’allenamento a Dortmund anziché a Madrid: “Ci siamo allenati a Dortmund perché abbiamo tante partite in trasferta nei prossimi giorni. Volevamo dare ai ragazzi più tempo possibile nel loro ambiente familiare”.

Su Ancelotti: “È un vincente, è forse l’allenatore che sa creare il miglior rapporto con i suoi giocatori, nessuno è come lui in questo. Se vinco la metà di quello che ha vinto lui, potrò morire molto felice”.

