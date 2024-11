Sahin: “Pronti a sfidare il Bayern. Non c’è motivo per non essere fiduciosi”

Alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco, ha parlato il tecnico del Borussia Dortmund, Nuri Sahin.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non c’è motivo di non essere fiduciosi – ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Abbiamo vinto tutte le partite in casa. Noi saremo lì, i tifosi saranno lì. Queste partite hanno sempre le proprie regole, qualunque sia la classifica. Il fatto è che il Bayern è molto più avanti di noi in termini di punti. Quella di Kompany è una squadra che difende molto in alto, dà agli avversari pochissime possibilità e li tengono lontani dalla porta. Ci saranno, però degli spazio per noi in cui dovremo saperci muovere. Sappiamo cosa dobbiamo fare per sfruttare queste occasioni. Ci sentiamo preparati, vogliamo fare gol e vincere la partita. Senza coraggio non hai alcuna possibilità contro nessuna squadra. Saremo coraggiosi, dobbiamo essere coraggiosi”.

Foto: sito Borussia