Sagnol (ct Georgia): “Sognare e basta non è abbastanza. Ma sono tranquillo, i miei giocatori sono più che pronti”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della FIFA, il commissario tecnico della Georgia, Willy Sagnol, ha così parlato in vista della sfida contro la Grecia, decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo: “Abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare e per prepararci a questa partita dopo la sfida col Lussemburgo. Nella seduta di rifinitura ci siamo concentrati principalmente sui dettagli tattici, sappiamo di dover fare un grande sforzo per vincere. Quando abbiamo capito che avremmo potuto affrontare la Grecia, eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita difficilissima. Sono una squadra con giocatori fortissimi, ma è una finale… Per vincere certe gare serve la giusta mentalità, sognare e basta non è abbastanza. Ma sono tranquillo, i miei giocatori sono più che pronti per la vittoria”.

Foto: Sports.fr