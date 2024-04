Sagna: “Nessuno capì la mia scelta di andare al Benevento. Ma c’era De Zerbi, uno dei migliori tecnici al mondo”

Intervenuto a The Rise of Roberto De Zerbi, speciale sul tecnico pubblicato dal Brighton, Bacary Sagna è tornato a parlare della sua avventura a Benevento, spiegando così la sua scelta: “Nessuno capì la mia scelta di andare a Benevento. Ora credo che la gente si sia data una risposta: ero allenato da uno dei migliori al mondo. Ho passato tanti anni allenato da Pep Guardiola e Roberto, fin dai primi allenamenti, me lo ha ricordato tantissimo. Sono gli unici che ho sentito parlare di attaccamento alla maglia e dedizione. Anche se le infrastrutture erano diverse, in quel periodo mi sembrava di essere ancora al Manchester City”.

Foto: sito ufficiale Benevento