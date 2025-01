Sage (tecnico Lione): “Almada è atteso nelle prossime ore. Matic? Non vogliamo che se ne vada”

Il tecnico del Lione Pierre Sage, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del mercato del Lione e delle situazioni di Almada e Matic.

“Non spetta ai giocatori preoccuparsi del mercato. Il nostro compito è giocare in campo. Le decisioni sono prese dai dirigenti del club e confidiamo che facciano ciò che è meglio per la squadra. Anche se il contesto non è ovvio, crediamo nell’istituzione e nelle sue scelte. Sento un clima molto più positivo rispetto allo scorso agosto. I giocatori sono concentrati sulle scadenze importanti che ci aspettano. Non vedo segnali di giocatori che si allenino con l’idea di partire. Ad agosto questi segnali erano evidenti, ma non è così. Se i giocatori desiderano parlarmi della loro situazione, sono a disposizione. Il mio ruolo resta concentrato soprattutto sul gioco, sul campo e sul loro comportamento. Per quanto riguarda la loro carriera, ci sono persone nel club più adatte di me a consigliarli.

Su Matic e Almada: “Matic è un giocatore molto importante, non vogliamo che se ne vada, non è la strategia del club e penso che non sia nemmeno la sua” Almada è atteso potenzialmente nelle prossime ore. Tuttavia, finché non ci sarà nulla di ufficiale, non ha senso parlarne. Se il suo arrivo si concretizzerà, lavoreremo per riequilibrare la rosa di conseguenza”.

Foto: X Lione