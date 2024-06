Safonov avvisa Donnarumma: “Non vado a Parigi a fare la riserva”

Matvey Safonov è stato ufficializzato dal PSG come nuovo portiere. Il russo non ci sta ad un ruolo di riserva di Gigio Donnarumma e avvisa il collega italiano.

Queste le sue parole a Sportface: “Nessuno mi ha detto che sarò il numero 2, vado a Parigi per combattere. Anche se mi avessero detto che sarei stato la riserve non li avrei ascoltati, tocca a me dare il meglio. Non voglio essere un sostituto. Combatterò con lui tutto il tempo. Non ho mai perso il senso della competizione. A Krasnodar sono sempre stato il portiere numero 1, poi lo sono diventato in nazionale. Forse perché sono russo e nessuno mi conosce qui in Francia e non hanno pianificato di mettermi subito al numero 1. Ma io ci credo”.

Foto: Instagram personale