Saelemakers: “Grande emozione. Ranieri è una leggenda”

Alexis Saelemaekers, centrocampista della Roma, ha analizzato così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 nel derby: “Emozione incredibile, avevo giocato quello di Milano ma qui a Roma è speciale. Sono contento di aver aiutato la squadra. A Pellegrini avevo detto che avrebbe segnato e sono molto contento per lui che stava vivendo un momento particolare. Siamo tutti contenti per lui. L’allenatore ormai è una leggenda di Roma, ha ripreso il gruppo in un momento difficile migliorando la mentalità e siamo molto contenti. Siamo orgogliosi dei nostri tifosi, ripartiamo con tre punti importanti per il nostro campionato”.

Foto: twitter Roma