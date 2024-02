Saelemaekers: “Vittoria importante, siamo una grande squadra. Zirkzee? Un grandissimo talento”

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky dopo la vittoria del Bologna sul Sassuolo: “Siamo entrati bene in partita nel secondo tempo, ho provato a fare del mio meglio per aiutare la squadra e sono molto contento di com’è andata”.

Vi aspettavate una partita così difficile? “Sapevamo che il Sassuolo è una squadra che pressa, ma sapevamo anche che non potevano farlo per tutta la partita. Siamo rimasti calmi e al momento giusto gli abbiamo fatto male. Siamo una grande squadra, sono contento anche per Orsolini”.

Com’è giocare con Zirkzee? “Zirkzee è un giocatore che, perdonatemi il termine, puzza di calcio. Giocare con lui è bellissimo”.

Europa più vicina? “No, pensiamo partita dopo partita.”

Foto: sito Bologna