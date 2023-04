Saelemaekers: “Siamo noi i campioni e lo rimarremo fino a fine anno. Champions? Dimentichiamo questo risultato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro il Napoli: “Negli ultimi mesi la gente ha dimenticato chi fossimo. Era importante far vedere in una partita del genere che siamo noi i campioni e lo rimarremo fino a fine anno”.

Poi ha proseguito parlando della prossima sfida in Champions: “Era importante iniziare con una vittoria, ma sappiamo che il Napoli è forte e il vero lavoro comincerà alla prossima partita. Chi è favorito? Oggi era importante per prendere fiducia, ma le note di Champions sono speciali e dobbiamo dimenticare questo risultato. Lavoreremo tanto per affrontare le altre due partite”.

Infine: “Quando mi è arrivato la palla, ho visto spazio e ho pensato di provare. E’ andata bene”.

foto: Instagram Milan