Saelemaekers: “Punto meritato, anche in 10 abbiamo dimostrato la giusta mentalità”

Alexis Saelemaekers, centrocampista offensivo del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Udinese.

Queste le sue parole: “Oggi è stata una partita difficile, però ancora una volta anche in dieci abbiamo fatto vedere di avere la giusta mentalità per lottare fino alla fine: è un punto meritato”.

L’Udinese vi ha un po’ innervosito buttandola sull’agonismo? “Certo, ma ci sta: è il calcio. Loro hanno una posizione di classifica nella quale devono giocare così. Siamo stati concentrati fino alla fine, quello è l’importante”.

Sul gol: “Mi sono detto di calciare verso il secondo palo, perché quando ci sono tanti giocatori davanti al portiere è sempre pericoloso, penso che il portiere non abbia visto la palla arrivare, sono contento per il mio gol”.

Come ti trovi da 10? “Questa posizione mi piace, perché mi dà tanta libertà, però l’importante è la squadra e dobbiamo concentrarci sulle prossime partite per essere al cento per cento”.

Foto: twitter Bologna