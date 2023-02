Saelemaekers: “Possiamo arrivare in finale di Champions. Presto vedremo il vero De Ketelaere”

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale dhnet.be: “Il crollo dopo la sosta? Il Mondiale è stato un fattore. Abbiamo recuperato i giocatori in ritardo nella preparazione e abbiamo giocato la maggior parte delle amichevoli con una squadra lontana dagli standard. E abbiamo perso quasi tutte le partite. Questo ti entra nella testa e torni in campionato con una visione negativa. Ma dobbiamo rialzarci e giocare ogni partita al massimo. Nulla è ancora perduto in questa stagione”.

Sul percorso in Champions League: “Abbiamo la capacità di andare in finale. Non dobbiamo porci limiti. Siamo molto ambiziosi e questo è normale in un club così esigente come il Milan”.

Su De Ketelaere: “Quando arrivi in squadra e hai un momento difficile, i tifosi iniziano a criticare. È successo anche a me, ma Charles ne uscirà rafforzato. Non sono preoccupato per lui. Si vede che ha tutte le qualità per il massimo livello. Acquisterà fiducia e si farà strada a poco a poco. Sono convinto che presto vedremo il grande Charles, quello che conosciamo in Belgio”

Sul dualismo con Messias: “Per l’allenatore è importante avere due giocatori competitivi che possano dare una spinta alla squadra all’ora. All’inizio è difficile da accettare, ma lui ti spiega perché non giochi quasi mai tutti i 90 minuti. Io e Messias ci rispettiamo. Lui è molto più riservato. Non parla molto, anche con il resto del gruppo. Ma a Milano siamo una famiglia e non c’è tensione o odio”.

Foto: Milan Instagram