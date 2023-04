Saelemaekers: “Peccato per non aver preso i tre punti. I dettagli hanno fatto la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: “È vero che è importante il mio gol, ma penso soltanto alla squadra. Peccato non aver preso i tre punti. Soddisfatto o arrabbiato? Sono contento per il punto, ma non siamo riusciti a vincere, era importante. Dobbiamo concentrarci sulla fine della stagione”.

Infine: “Sono i dettagli che hanno fatto la differenza, siamo due squadre forti. Ora guardiamo alle prossime partite. Usciamo da un periodo positivo, dobbiamo rimanere su questo ritmo”.

foto: Instagram Milan