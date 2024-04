Saelemaekers: “Non guardiamo la classifica. Mi piace fare più assist che gol”

Il centrocampista del Bologna Alexis Saelemaekers, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra i felsinei ed il Frosinone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport:

“Sono sempre stato un giocatore a cui piace più passarla agli altri facendo assist che non essere protagonista con i gol. Nel calcio di oggi però è importante fare gol e io sto lavorando proprio su questo. Il mister ci chiede entrare in area con i passaggi e non con i cross. L’idea è chiara e per il momento lo stiamo facendo bene. Non guardiamo la classifica adesso, dobbiamo andare forte e applicare i concetti che ci spiega il mister in settimana. Dobbiamo stare attenti e provare a fare il nostro gioco come sempre”.

Foto: Instagram Saelemaekers