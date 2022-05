Saelemaekers: “Mancano due partite, proveremo a continuare così. Daremo tutto anche per i tifosi”

Alexis Saelemaekers, raggiunto dai microfoni di Milan TV, ha parlato della stagione dei rossoneri: “Quando inizia la partita voglio dare tutto per la squadra, tifosi e club. Poi che gioco bene o male succede, è nella vita di un giocatore, non si può essere sempre al top. L’importante è dare tutto il cuore, tutto sul campo e ci sto provando, poi se riesco ad aiutare la squadra in un certo modo sono solo contento e lo farò ancora in futuro. Era importante per noi tenere questo spirito di gruppo. Quando si è in campo l’importante è essere precisi e concentrati e l’abbiamo fatto. Mancano due partite, proveremo a continuare così e a rimanere concentrati, a dare tutto sul campo per ottenere quello per cui stiamo lottando. Milan-Atalanta sarà ancora sold out? Ringrazio i tifosi per la presenza, con la Fiorentina erano stati eccezionali. Contro l’Atalanta sarà straordinario e daremo tutto fino alla fine anche per loro“.

Foto: Instagram Saelemaekers