Saelemaekers: “Io e Lukaku non possiamo uscire insieme a Milano. Ma è uno dei miei migliori amici”

Alexis Saelemaekers ha rilasciato un’intervista a Eleven Sports Belgium parlando della sua esperienza a Milano e del suo rapporto con il suo avversario e connazionale Lukaku: “Per certi versi è il mio peggior nemico. Ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano. Però, non possiamo uscire insieme: a Milano il calcio è come se fosse una religione. Se i tifosi dovessero vederci insieme si arrabbierebbero. È una grande persona e un bravo calciatore”.

Su Ronaldo: “Nella mia seconda o terza partita nel Milan, mi ha abbracciato. Sono cresciuto avendo lui tra i miei idoli. Non mi conosceva, ma ha saputo del mio passaggio al Milan e si è congratulato con me per questo. Non crederesti mai che un calciatore del genere possa essere così umile. Pazzesco”.

Foto: Transfermarkt