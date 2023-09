Saelemaekers: “Ho deciso di lasciare il Milan dopo l’addio di Maldini. Motta mi ha convinto ad accettare il Bologna”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Bologna, Alexis Saelemaekers, ha così spiegato cosa lo ha spinto a lasciare il Milan e ad accettare la corte di Thiago Motta: “Sto bene, mi sono infortunato al primo allenamento con una piccola distorsione alla caviglia. Sto lavorando per esserci a Verona. Per quanto riguard ail Milan, prima che se ne andasse Maldini non c’era l’idea della mia partenza, ma quando è andato via lui ci sono stati alcuni cambiamenti in società e io ho preso la mia decisione con la volontà di cercare un’altra opportunità. Sono contento di essere qui oggi”.

Poi ha proseguito: “Mi ha chiamato il mister dopo una conversazione con il mio procuratore. Una discussione con un allenatore come Motta non l’ho mai avuta nella mia vita: mi ha subito fatto venire voglia di venire qui. Successivamente ho avuto una chiamata anche con il Direttore e anche da parte sua ho sentito tanta fiducia. Motta mi ha parlato di fiducia, di ambizione e che sapeva che insieme avremmo fatto tanto“.

Foto: Instagram Bologna