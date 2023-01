Saelemaekers è pronto: “Voglio dare tutto per la squadra”

In attesa del fischio di inizio di Salernitana-Milan, il rossonero Alexis Saelemaekers ha rilasciato qualche dichiarazione a Milan Tv: “Rientrare è una sensazione bellissima.Vedere i compagni da casa non è stato facile. Oggi torno e proverò a dare tutto per aiutare la squadra, che è pronta a dare il 100%. Sto molto meglio, ho lavorato tanto. Sarà una partita molto difficile, ma se ascoltiamo bene ciò che ha detto il mister questa settimana, penso che non ci saranno problemi”.

foto: profilo Instagram AC Milan