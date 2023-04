SAEL KUMBEDI, L’ULTIMA SCOPERTA DEL LIONE

Il Lione si conferma una società molto attenta ai giovani, oltre ai prodotti del proprio vivaio, il club francese è solito scovare talenti in cambio di cifre contenute. E’ il caso di Saël Kumbedi, terzino diciottenne, classe 2005, che i Les Gones si sono assicurati in cambio di 1 milione di euro versato nelle casse del Le Havre nell’agosto 2022. Nasce come terzino destro, ma può giocare anche come quinto di centrocampo oppure sulla corsia sinistra. Al Lione, nello stesso ruolo, c’è Malo Gusto ma Sael si sta comunque ritagliando uno spazio importante nella sua prima stagione in Ligue 1. Il club transalpino ha già in casa, a costi contenuti, il sostituto di Malo Gusto che dal 1 luglio sarà un calciatore del Chelsea in cambio di 30 milioni di euro più bonus vari.

Nasce calcisticamente nel settore giovanile del PSG, anche se lascia il centro di formazione dei parigini all’età di tredici anni. Successivamente si accasa al CC Taverny, qui viene scoperto dal Le Havre che se lo tiene stretto: prima giovanili, poi l’esperienza nel Le Havre 2 e in seguito l’esordio in Ligue 2 con la prima squadra. Nel frattempo, Saël Kumbedi è un calciatore importante anche per le selezioni giovanili della Nazionale francese. Fondamentale il suo apporto con l’Under 17, con la quale vince nel giugno 2022 il campionato europeo di categoria. Contro l’Olanda è più che decisivo, in quanto segnerà le due reti francesi nel 2-1 finale.

Un terzino di qualità e prospettiva, pericoloso in fase offensiva per via della velocità e nell’abilità nell’uno contro uno. Spinge molto ed è solito accompagnare l’azione offensiva. Non pecca, però, in difesa in quanto è molto attento e ripiega costantemente. Sael Kumbedi è l’ultimo gioiello scoperto dal Lione. Suo l’assist a Barcola per il decisivo 1-0 al Parco dei Principi contro il PSG, il calciatore – fin qui – ha raccolto oltre 900’ di gioco spalmati in 14 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France.

Dalla prossima estate sarà ancora più importante in virtù del già citato addio di Malo Gusto, il minutaggio è pronto ad aumentare e sarà difficile, poi, per il Lione riuscire a respingere gli assalti per un calciatore che sembra avere il futuro assicurato.

Foto: Instagram Sael Kumbedi