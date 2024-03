SADIKI, SOSTANZA E QUALITA’ DAVANTI ALLA DIFESA

Un talento che si sta certamente mettendo in luce in questa stagione e che presto potrebbe spiccare il volo verso ben più consolidate realtà è il centrocampista difensivo Noah Sadiki, belga-congolese classe 2004 in forza all’Union Saint-Gilloise, compagine capolista del campionato belga, con ben 7 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l’Anderlecht. Una squadra che ultimamente stiamo imparando a conoscere anche in Europa, con la sua partecipazione alla Europa League e che la scorsa stagione ha sfiorato il titolo, perso poi ai playoff con l’Anversa.

Sadiki è nato a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht e il 10 febbraio 2022 ha firmato, all’età di 17 anni, il suo primo contratto professionistico, valido fino al 2023 con opzione di rinnovo per un altro anno. Il 22 maggio ha esordito in prima squadra, in occasione dell’incontro dei play-off di Pro League pareggiato per 1-1 contro il Club Bruges. Il 18 agosto ha esordito anche nelle competizioni europee, disputando l’incontro vinto per 0-1 contro lo Young Boys, valido per i turni preliminari di Conference League.

Resta nel suo club fino alla stagione 2022-23, totalizzando 27 presenze, comprese le coppe internazionali e mostrando enormi segni di crescita. Nell’estate 2023 passa all’Union Saint Gilloise, diventato rapidamente un punto fermo nella squadra di Alexander Blessin, ricorderete, tecnico con un trascorso anche in Italia, tra Serie A e Serie B, nel Genoa. L’allenatore lo ha imposto come colonna del reparto intermedio e raramente rinuncia alle sue qualità di interditore e schermo davanti alla difesa. La tipologia di calciatore su cui impostare una squadra intera. E il giovane Sadiki non ha tradito le attese, totalizzando ben 38 presenze. Non è uno che segna, anzi, ancora non ha trovato la prima rete in carriera, ma d’altronde le sue qualità di interdizione sono chiare.

Sadiki infatti è uno scudo straordinario, un muro quasi invalicabile davanti alla difesa. Con i suoi 183 cm, muscoli, determinazione e tanta corsa, è un grande recupera palloni ed è bravo anche ad impostare il gioco.

Sadiki in stagione è già sceso in campo 42 volte, contando gli impegni con la selezione della Repubblica Democratica del Congo Under 20, di cui è capitano, dopo una lunga trafila con la maglia delle selezioni giovanili del Belgio. Un punto di riferimento non solo per il club belga dunque, ma anche per il crescente movimento africano e ben presto, infatti, sarà pronto per la Nazionale maggiore congolese, dopo aver deciso di non sposare la causa del Belgio.

La sua caratteristica prinicpale è la continuità, un ragazzo atleticamente forte, poco incline ad infortunarsi, grn fisico, un giocatore che può fare le fortune di diversi club, in quella zona del campo. Per ora se lo gode l’Union Saint Gilloise, che ha, grazie a lui, tanta sostanza e qualità in mediana.

Foto: twitter Union Saint Gilloise