SACHA BOEY, UNO “SCATTO” VERSO IL FUTURO

Dopo il no ricevuto dal Tottenham alla proposta da 13 milioni offerta dal Bayern Monaco per rinforzare la propria fascia destra con Kieran Trippier, la squadra tedesca vira con forza verso altri due terzini: Sacha Boey e Nordi Mukiele. In particolare il primo giocatore che milita nella squadra del Galatasaray sembra aver destato particolare attenzione in casa Bayern.

Sacha Boey è un terzino di spinta, giovane (classe 2000), moderno, con buone doti dal punto di vista tecnico, in particolare passaggi e cross, che gli consentono di rivelarsi un assist-man per la propria squadra. Può giocare su entrambe le fasce, ma la sua naturale predisposizione lo prevede a destra. Di nazionalità francese ma di discendenza camerunense è alto 178 cm e ha un peso di 70 kg. Nella sua breve carriera ha collezionato 96 presenze nelle 3 squadre nelle quali ha giocato, di cui 12 al Rennes, 24 al Digione e ben 60 al Galatasaray, oltre ad aver messo a referto 3 reti.

Come abbiamo detto Boey è un terzino rapido, veloce ma che non tralascia la fase difensiva. Difatti i suoi modelli e fonti di ispirazione sono Dani Alves e Serge Aurier. Queste le sue parole in un’intervista a Beinsports.com:

“Anch’io difendo e amo recupere la palla in posizioni difensive per poi creare superiorità numerica in attacco, perché so crossare, fare gli assist ed anche segnare. Apprezzo in particolare la mentalità di Aurier. Viene dal (quartiere) 93 come me. Sul campo, non lascia mai andare nulla, è grintoso.”

Dal momento che i terzini moderni devono essere sempre più presenti e determinati sul gioco offensivo, Sacha ha cercato di affinare la sua tecnica osservando con attenzione le partite di Willian e Douglas Costa:

“Apprezzo particolarmente la loro velocità palla al piede, la facilità nel superare gli avversari, la capacità di percussione e la qualità nell’uno contro uno.”

Nel suo palmares può vantare 1 coppa di Francia ed 1 Süper Lig (campionato turco) vinta.