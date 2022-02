Sacchi:”Milan svegliati, bene Juventus e Inter. Ricci al Torino mi piace”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla del mercato di riparazione della serie A. Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni: “Ci sono stati colpi importanti, adesso perà tutti dovranno sottoporsi alla prova del nove: quella del campo. La Juve ha scelto bene pescando Vlahovic. Zakaria potrà essere molto utile per modo di giocare della Juventus. L’Inter si sta avvicinando al quel calcio totale che viene praticato nel resto d’Europa. Inzaghi è molto bravo. Gosens viene da un infortunio e dunque bisognerà aspettarlo ma va in un contesto dove si può adattare benissimo. Caicedo completa il reparto offensivo. Il Milan è una società seria. I dirigenti guardano al bilancio. Maldini e Massara sono stati bravi a scegliere giocatori giovani, bisogna dar loro fiducia. Lazetic è un ragazzo di cui parlano tutti bene. Piuttosto bisogna che il Milan si svegli in fretta, perché nelle ultime partite non è stato il solito Milan. Deve ritrovare le sue qualità. L’Inter resta la favorita per lo scudetto. Ricci al Torino è un affare che mi stuzzica. Lo conosco bene, ha ottime qualità e troverà Juric che, dopo un maestro come Andreazzoli, è l’allenatore giusto per togliergli quel po’ di presunzione che ancora lo limita.”

FOTO: Wikipedia