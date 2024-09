Sacchi verso il derby: “Inter superiore, il Milan non è una squadra”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha presenta così la stracittadina milanese di domani sera: “L’Inter è alle stelle, il Milan in grande crisi. Ma il derby è un mistero. Si affronteranno i campioni d’Italia, reduci dal bel pari di Manchester, e i rossoneri in piena crisi di risultati e decisioni. Credo che Simone Inzaghi stia facendo un grandissimo lavoro – dice Sacchi, in passato spesso critico nei confronti del tecnico nerazzurro – i nerazzurri hanno giocato alla pari contro la squadra che da anni domina la Premier ed è un punto di riferimento di tutto il calcio europeo. La verità è che Inzaghi è riuscito nel compito più difficile, trasformare un gruppo di ottimi giocatori in una vera e propria squadra.

Sul Milan “ L’ho visto contro il Liverpool ed è stato un dolore, ai rossoneri in questo momento manca tutto e ritrovarlo in pochi giorni non è cosa semplice. È vero che Fonseca è alla sua prima stagione, è vero che bisogna lasciargli il tempo di lavorare, ma è altrettanto vero che, perlomeno per quello che si è visto in questo avvio, il Milan non è una squadra”.

Foto: twitter personale