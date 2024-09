Sacchi: “Vanoli sta facendo un ottimo lavoro. Il Napoli di Conte è in grande crescita”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi fa un’analisi sugli spunti forniti da queste prime giornate di campionato. L’ex allenatore fa un plauso a Vanoli, che è riuscito ad imprimere ottime idee di gioco al suo Torino, portanto a casa 7 punti in 3 partite. Sacchi parla poi del Napoli, che dopo un avvio negativo, nelle ultime uscite sta iniziando a mostrare l’anima del proprio allenatore. Chiosa poi sull’Atalanta di Gasperini, falcidiata dalle indisponibilità, ma che nelle prossime due gare avrà la possibilità di dare un forte colpo di reni alla stagione.

Sul lavoro di Vanoli: “Finora i granata mi hanno sorpreso in positivo. Credo che Paolo Vanoli stia facendo un ottimo lavoro: a parlare per lui ci sono le prestazioni sul campo. L’importante è che l’allenatore riesca a tenere i giocatori con i piedi ben piantati per terra: guai a loro se si montano la testa e credono di essere già arrivati, sarebbe imperdonabile”.

Il Napoli di Conte: “Ha detto chiaro e tondo a tutto il gruppo che a Cagliari ci sarà da sporcarsi le

mani. Antonio è bravissimo a motivare la squadra. Il Napoli mi pare in notevole crescita, non è impegnato nelle coppe europee e, alla lunga, potrebbe essere la sorpresa di questa stagione”.

L’Atalanta: “Difficile lavorare in simili condizioni. Però Gasperini è un vero maestro e sono convinto che raddrizzerà la baracca. Le prossime due sfide possono far svoltare la stagione dell’Atalanta e darle quella consapevolezza che, forse, oggi le manca”.

Sacchi aggiunge poi un pensiero sulla Roma: “In trasferta contro la Juve ha fatto bene. De Rossi è un allenatore giovane e preparato, ora deve decidere quale sarà lo spartito per tutta la stagione e insistere su quello”.

