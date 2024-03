Sacchi: “Un giudizio sulla stagione del Milan finora? E’ sospeso. Il campionato è stato negativo e il mercato non è stato fatto bene”

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan e della Nazionale, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui si è lasciato andare ad un giudizio nei confronti della stagione disputata fin qui dai rossoneri:

Come valuta la stagione del Milan finora?

“Il giudizio è sospeso. Il campionato è stato negativo, non perché sarà l’Inter a vincere, ma perché i rossoneri non sono mai stati in lotta per lo scudetto. E anche l’uscita dalla Champions nei gironi dopo la semifinale dello scorso anno pesa nelle valutazioni, così come l’eliminazione in Coppa Italia.”

Quale la causa principale di un’annata inferiore alle attese?

“Il mercato non è stato fatto bene. E non mi riferisco solo alle qualità individuali, visto che Pulisic ha offerto un ottimo rendimento e Loftus-Cheek dopo un inizio difficile è cresciuto. Ma sarebbe servito un difensore centrale affidabile e soprattutto un centravanti valido, che facesse rifiatare Giroud. Purtroppo è difficile integrare tanti stranieri insieme. E ho l’impressione che molti acquisti non siano stati decisi o almeno condivisi da Pioli.”

