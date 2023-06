Sacchi: “Tonali? Certe cifre per una società come il Milan sono irrinunciabili”

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha parlato della cessione di Tonali. Ecco le sue parole: “Certe cifre per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro più famosi”.

Su Loftus Cheek: “È un giocatore forte fisicamente, che fa molto movimento e nel calcio di oggi fare movimento è fondamentale. Inoltre ha già una discreta esperienza internazionale e questo può aiutare tutto il gruppo a crescere”.

foto: Wikipedia