Sacchi sulla Nazionale: “Mancini l’ha fatta uscire dalla mediocrità. Andrà ai Mondiali grazie al collettivo”

Arrigo Sacchi ha parlato della situazione della Nazionale e ha svelato il segreto per qualificarsi ai Mondiali in Qatar. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Non mettiamo alla sbarra Mancini e i suoi ragazzi a prescindere dai risultati, loro hanno cercato di uscire dalla nostra mediocrità con il coraggio e la volontà di tutti. Ci sono riusciti nonostante il Paese vecchio che, in generale, interpreta il football uno sport individuale e invoca il singolo che si metta sulle spalle la squadra”.

Sulla qualificazione: “Gli Azzurri hanno vinto finché sono stati squadra nello spirito e generosità e tutti 11 hanno interpretato un football ricco di innovazione e futuro. Roberto si qualificherà ma per riuscirci dovrà valutare quali posseggono i valori per essere un collettivo di professionisti che giochino per e con la squadra a tutto tempo, dando tutto se stessi. Senza etica non c’è squadra e non c’è crescita. Il lavoro di squadra è un metodo, una filosofia, non un imperativo etico”.

Foto: CTO DEL MUNDO BRASIL 14