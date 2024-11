Sacchi sulla Champions: “L’Inter può essere una protagonista, il Milan ha potenziale inespresso. L’Atalanta? Chapeau”

Le parole di Arrigo Sacchi rilasciate a La Gazzetta dello Sport, riguardo il percorso in Champions League delle italiane. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

L’Inter: “I nerazzurri stanno facendo una bellissima Champions. Chapeau! Quattro vittorie e un pareggio in casa del Manchester City al debutto. E, soprattutto, nessun gol subito. Simone Inzaghi e il suo gruppo si candidano per un ruolo da protagonisti. È una squadra tosta, esperta e con alti valori tecnici. Credo sia la più completa del nostro campionato”.

Il Milan: “Ha compiuto un’impresa vincendo al Bernabeu contro il Real Madrid ed è stato bravo a prendere i tre punti contro lo Slovan Bratislava. È una squadra che ha bisogno di lavorare per crescere. Certo, per qualificarsi direttamente bisogna fare un filotto di successi e vedere quali saranno i risultati delle concorrenti, ma non dobbiamo dimenticare che c’è sempre la possibilità di andare avanti attraverso i playoff. Il Milan ha un potenziale che deve essere ancora espresso completamente, deve trovare continuità, però non mancano le qualità”.

L’Atalanta: “Io dico che dovremmo tutti alzarci in piedi per applaudire questi ragazzi e il suo condottiero Gian Piero Gasperini. Stanno facendo un percorso stupendo, nonostante abbiano ceduto un forte centrocampista come Koopmeiners e nonostante si sia infortunato Scamacca prima dell’inizio della stagione. Penso che dovranno stare molto attenti quelli del Real e quelli del Barcellona, perché in questo momento i ragazzi di Gasperini vanno a mille all’ora. Io credo che possano arrivare tra le prime otto”.

La Juve: “Il percorso non è semplice. Thiago Motta sta lavorando duramente, ma serve tempo per imprimere quella che sarebbe una svolta storica. Però ci sono sempre i playoff e in un doppio duello i bianconeri se la possono giocare contro chiunque”.

Il Bologna: “Era logico che non potesse andare lontano, avendo oltretutto cambiato guida tecnica. Ma resta una bella realtà italiana”.

Foto: Wikipedia