Sacchi su Ziyech: “Ha qualità e velocità. Ma per avere successo non basta la tecnica”

Arrigo Sacchi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Ziyech, possibile acquisto del Milan. Di seguito le sue parole sul giocatore marocchino: “Ha qualità velocità. Se saprà adattarsi diventerà un colpo. E’ versatile, può ricoprire diversi ruoli offensivi. Ma per avere successo non basta la tecnica, non bastano i piedi, non bastano i dribbling. Ci vuole la testa. Però mi fido di Maldini, di Massara e di Pioli che da quando sono al Milan hanno fatto pochi errori.”

Foto: Twitter Chelsea