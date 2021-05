Sacchi su Donnarumma: “Se si trovava bene al Milan doveva restare. Nella vita esiste anche la riconoscenza”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato anche su Donnarumma che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. “Se si trovava bene al Milan, il club che lo ha fatto crescere e valorizzare, doveva restare. Nella vita esiste anche il senso di riconoscenza nei confronti di chi ti ha dato una possibilità importante e questa era l’occasione per dimostrarlo. Inoltre, una cosa da non dimenticare è che il club gli aveva proposto un contratto ricco. Quindi mi chiedo: perché andare via? Perché forzare la situazione?”.

FOTO: Marca