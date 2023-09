Sacchi: “Spalletti non è un mago, non gli si possono chiedere miracoli”

La nuova Italia di Spalletti non è riuscita a ottenere i tre punti contro la Macedonia del Nord, pareggiando 1-1 a Skopje al termine di un match complicato. Questa l’analisi di Arrigo Sacchi, in un’intervista della Gazzetta dello Sport: “Gli attaccanti non si sono messi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d’impostazione, hanno toccato troppe volte il pallone. Sarebbe servito il coordinamento, non c’era un’idea di gioco: il problema è che far funzionare i meccanismi alla perfezione richiede parecchio tempo. E in Nazionale, detto da uno che ci è passato, di tempo non ce n’è. Purtroppo l’uno a uno è un risultato giusto. Spalletti è un ottimo allenatore ma non un mago. Non gli si possono chiedere i miracoli. Un consiglio, però, mi sento di darglielo: lui ha preso una squadra che evidentemente non era all’altezza del compito. Probabilmente non conosceva tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale. E’ necessario scegliere elementi affidabili per creare un collettivo come ha fatto a Napoli. Un c.t. non ha tempo per cambiare la mentalità dei giocatori, deve puntare su uomini che siano disponibili e che interpretino al meglio le sue idee“.

Foto: Instagram Napoli