Sacchi: “Se non pressiamo, la Spagna non ci farà vedere la palla”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, si è soffermato sul pressing fatto dall’Italia di Luciano Spalletti contro l’Albania, proiettandosi già verso la sfida contro la Spagna: “L’aspetto che va particolarmente curato è quello del pressing. Non ne facciamo, quando il pallone ce l’hanno gli avversari noi rinculiamo. No, si deve invece fare un passo in avanti, aggredire, azzannare l’avversario. Una squadra come l’Albania non bisogna farla giocare. Ecco dove Spalletti, che conoscebene l’importanza del pressing nel calcio moderno, lavorerà nei prossimi giorni. Ma tutto il gruppo deve muoversi in sincronia, ci si difende e si attacca in undici. Se non pressiamo contro la Spagna, nella prossima partita, quelli il pallone non ce lo fanno neanche vedere…”

Foto: Wikipedia