Sacchi: “Qualche anno fa consigliai Sarri al Milan. Su Conte, Giampaolo e Pioli…”

Al Festival dello Sport, Arrigo Sacchi esprime il suo parere su Sarri e sul momento dell’Inter. Queste le sue parole: “Giampaolo? Allenatore che stimo. Pioli è un bravo allenatore, speriamo bene. Sarri? Non mi sta stupendo, anzi, lo avevo consigliato al Milan qualche anno fa. È un bravo allenatore, che dà uno stile in un paese che purtroppo non ha più stile. Conte? Anche lui dà uno stile, anche lui è molto bravo. Mancini sta facendo un ottimo lavoro, sta cercando di vincere, meritandolo. La parola ‘merito’ in Italia è sconosciuta”.

