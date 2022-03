Sacchi: “Pioli sta facendo una specie di miracolo, il Milan è inferiore a tre squadre”

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il pecorso di Stefano Pioli con il Milan: “Di lui mi hanno sempre colpito la modestia e l’intelligenza. E poi, ultimamente, ha dimostrato di essere cresciuto parecchio. Non sempre le sue squadre avevano un’identità così netta, ora sì, Il Milan è una squadra che ha uno stile, un gioco preciso. Non sempre sono coordinati, a volte si allungano troppo, questo è vero, ma l’idea c’è. Lui ha capito che prima viene il gioco e poi i giocatori. E il gioco aiuta i giocatori a migliorarsi e a non sentirsi soli. Bravi Maldini e Massara a prendere calciatori funzionali alle idee dell’allenatore, e bravo Pioli a fare di questi ragazzi un gruppo, un collettivo.

Ha dichiarato che al Milan si sente come in famiglia? Anche per me era così. Ciò dipende dalla storia del club e dal suo stile. Cambiano le persone, ma non cambiano i valori. Pioli sta facendo una specie di miracolo, perché a livello tecnico e a livello di esperienza il Milan è inferiore sia all’Inter, sia al Napoli, sia alla Juve. Però, grazie al fatto che sono un collettivo, i suoi ragazzi sono in testa e, nonostante non abbiano un calendario favorevole, possono davvero compiere l’impresa“.

Foto: sito Milan