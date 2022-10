Sacchi: “Pioli era un tattico, adesso è uno stratega. Non vorrei però che cadesse in qualche tatticismo di troppo”

Il Milan Campione d’Italia in carica sta vivendo un periodo certamente positivo, ma che ha all’orizzonte una settimana decisiva soprattutto in chiave europea (domani la sfida a San Siro contro il Chelsea). Sul momento rossonero si è espresso Arrigo Sacchi, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando anche il tecnico Stefano Pioli: “Sta crescendo moltissimo. Nella vita esiste una sola certezza: che si può sempre fare di più e meglio. Lui crede in questa regola. Era un ‘tattico’, adesso è uno stratega. Un bel salto compiuto grazie alla sua volontà e alla sua umiltà. Ma siccome io sono uno che non si accontenta mai vorrei che a volte non cadesse ancora in qualche tatticismo di troppo”.

Foto: wikipedia