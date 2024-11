Sacchi: “Per Conte i giocatori si butterebbero nel fuoco. Gasperini? Sta facendo un altro miracolo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore oggi opinionista Arrigo Sacchi ha detto la sua su Conte e Gasperini, che alle 12:30 si sfideranno in una partita che si preannuncia ricca di spunti interessanti.

Su Conte e il Napoli: “Cosa mi impressiona? Una cosa semplice: i giocatori sanno che cosa devono fare sul campo. Hanno conoscenze perché l’allenatore gliele ha trasmesse. Arretrano quando è il caso di arretrare, pressano in zona offensiva quando si può fare, palleggiano a centrocampo per far uscire gli avversari. Il Napoli mi sembra proprio una squadra completa, e poi mi impressiona l’atteggiamento: per Antonio si butterebbero nel fuoco. In poco tempo ha fatto un grande lavoro. Candidato numero uno per lo scudetto? Se sia il numero uno, non lo so. Adesso è lì davanti, e con merito. E penso che abbia le potenzialità per restarci, anche perché il Napoli non è impegnato nelle coppe e dunque può allenarsi con regolarità per tutta la settimana. E’ un vantaggio”.

Su Gasperini e l’Atalanta: “Gasperini sta compiendo un altro miracolo. E’ terzo in classifica pur avendo perso giocatori importanti durante il mercato, e sto pensando a Koopmeiners, o a causa di infortuni, vedi Scamacca. Gasperini è un allenatore che è già andato oltre i limiti: nella passata stagione ha vinto l’Europa League, che nessuna squadra italiana aveva mai conquistato, con un calcio all’avanguardia”.

Foto: Wikipedia