Sacchi: “Napoli, semifinale di Champions possibile. Basta non cadere in qualche trappola”

Arrigo Sacchi, tecnico ex Milan e Nazionale, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il cammino del Napoli, pronosticando un futuro roseo per gli uomini di Spalletti in Champions.

Queste le sue parole: “Squadra bellissima. Gioca un calcio moderno. Attaccano in undici e difendono in undici. A volte pare che possano stare sul campo a occhi chiusi: si trovano con una semplicità incredibile e questo è frutto della generosità, della collaborazione e della sinergia che esiste nel gruppo. Bravissimo Spalletti, perché qui si vede, e parecchio, la mano dell’allenatore. Dove può arrivare in Champions? Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi… In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10”.