Sacchi: “Milan più forte della Juve, ma deve giocare da collettivo. Leao? Con me sarebbe rimasto fuori”

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della gara tra rossoneri e Juventus:

“Chi è più forte? Il Milan, molto nella partita dipenderà dai rossoneri. Se è un collettivo, deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo già che i bianconeri non riusciranno a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa. Leao? Con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Nel calcio si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo“.

Foto: Wikipedia