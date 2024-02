Sacchi: “L’Inter ha meritato di vincere, ma la corsa Scudetto non è finita qui”

Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio della Nazionale italiana, ha parlato così in merito alla Derby d’Italia svoltosi ieri sera a San Siro e vinto dall’Inter per 1 a 0, grazie ad un autogol di Gatti.

“L’Inter ha vinto con merito, ma per lo scudetto la corsa non è finita qui. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio sulla Juve, questo è vero, però devono recuperare una partita contro l’Atalanta e i bergamaschi sono brutti clienti: non hanno paura di nulla e sembrano essere tornati ad alti livelli. Quindi, a mio avviso, campionato ancora aperto”.

Sacchi si è poi soffermato anche sulla Juventus e sulla sua prestazione:

“La Juve è questa. Dietro sono forti, hanno muscoli e potenza. Hanno aspettato e cercato di chiudere gli spazi. Poi, nel secondo tempo, hanno provato a pareggiare, si sono impegnati, ma la superiorità dell’Inter mi è parsa evidente. I nerazzurri hanno qualcosa in più, inutile negarlo. A conti fatti, la Juve ha avuto una sola vera occasione, nel primo tempo, quando McKennie ha servito Vlahovic e il serbo ha sbagliato il controllo. Troppo poco se vuoi uscire indenne da San Siro. Lo sapete, a me piacciono le squadre che vogliono essere protagoniste in campo, e la Juve non rientra in questo gruppo”.

Foto: Wikipedia