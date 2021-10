Sacchi: “L’Inter è favorita per lo scudetto ma il Milan gioca meglio. Il Napoli lotterà fino alla fine”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e CT della Nazionale, è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento, parlando anche della corsa scudetto.

Queste le sue parole: “L’Inter dà qualche sicurezza in più, l’aspetto sociologico incide, hanno una squadra con maggiori ricambi rispetto alla altre. Il Milan gioca meglio delle altre, è quasi un miracolo perché sono dei ragazzi. Coi ragazzi semini tanto per raccogliere poco. Non mi è piaciuto quando nella difficoltà ha messo sei difensori, contro l’Atletico Madrid. Pioli non dava mai un’identità, oggi dà un’identità. Poi c’è il Napoli che la vedo compatta, quadrata, certamente lotterà fino alla fine. E occhio sempre alla Juve, che se davanti frenano, è lì, pronta a rientrare”.

Foto: Screen Mediaset