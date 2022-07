Sacchi: “L’Inter con il 5-3-2 regala uno o due uomini”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo l’amichevole di ieri con il Lens: “Lasciamo stare il risultato, che adesso conta poco. Io ho visto una squadra schierata con il 5-3-2 e quasi sempre così si regala un uomo, se non addirittura due, agli avversari. In questo modo è impossibile fare pressing e si costringono i centrocampisti al doppio lavoro. Note positive? L’Inter è una formazione molto muscolare, ha giocatori pesanti che fanno più fatica a entrare in forma. Queste partite internazionali, però, servono per capire quale direzione si deve prendere”.

Foto: Wikipedia