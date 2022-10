Sacchi: “L’Inter a Firenze non ha rubato nulla”

All’indomani della pirotecnica sfida tra Fiorentina e Inter, ad analizzare il match è stato Arrigo Sacchi in un’intervista a la Gazzetta dello Sport: “Non sono mancate le emozioni, a Firenze, ma va detto subito che i nerazzurri non hanno rubato nulla anche se il 4-3 è arrivato nei minuti di recupero. Mi sembra che i ragazzi di Inzaghi stiano bene fisicamente: ci sono giocatori, come Lautaro e come Barella, in ottima forma. Probabilmente manca ancora la mentalità vincente che porterebbe l’Inter a dominare il campo per tutta la partita. È su questo aspetto che si deve lavorare. Se ci sono determinazione e volontà, unite alle qualità tecniche che sono davvero buone, credo che l’Inter possa ambire a una veloce risalita”.

Foto: wikipedia