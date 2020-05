Sacchi: “Le parole di Van Basten? Quando arrivò non era un top player, ma con me vinse tutto”

Sempre durante la sua intervista al Corriere dello Sport, Arrigo Sacchi ha anche parlato del suo rapporto con Marco Van Basten. Infatti, nella sua autobiografia uscita di recente, l’ex-attaccante olandese aveva criticato alcuni modi di fare del tecnico di Fusignano. Com’è noto, un litigio fra i due portò Silvio Berlusconi a sostituire Sacchi con Fabio Capello al termine della stagione 1990-1991: “Quando è arrivato al Milan, aveva venticinque anni [ventitré in realtà, ndr]. Non era ancora un top player. Con me ha vinto due palloni d’oro, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee. Senza un copione, ci può essere solo improvvisazione e pressappochismo. Anche gli attori più affermati hanno bisogno dell’aiuto degli altri per esprimersi. A questo mi sono ispirato, andando ventisette anni contro i luoghi comuni e sfidando chi sperava che fallissi prima o poi.”

Foto: sito ufficiale AC Milan