Sacchi: “La sindrome del successo ha bloccato il Milan. Pioli ha avuto paura”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e del tecnico Stefano Pioli. Alcune parole dell’ex tecnico dei rossoneri e della Nazionale italiana: “Il Milan, nella passata stagione, ha stupito tutti vincendo con merito lo scudetto proponendo un calcio divertente e moderno. Poi è successo qualcosa che non era difficile da prevedere: la sindrome del successo ha bloccato la squadra. E anche Pioli ha cominciato ad aver paura e, per rimediare e fermare l’emorragia, si è affidato alla tattica. Il tatticismo, in Italia, paga ancora, ma ci si ricordi sempre che, di fronte a uno stratega, un tattico perde sempre. Pioli è stato l’architetto che ha disegnato la splendida creatura della passata stagione e ha saputo vincere attraverso l’intelligenza e le idee. Mi auguro che si ritorni su quella via e lo si può fare soltanto se si crede fermamente nelle proprie idee”.

Foto: Wikipedia