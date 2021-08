Sacchi: “Juve favorita per lo scudetto. Allegri è un allenatore pragmatico oltre che un grande tattico”

Arrigo Sacchi, ex tecnico di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul prossimo campionato di Serie A e sulla favorita per il titolo. “La Juventus parte davanti anche perché l’Inter ha perso due giocatori importanti come Hakimi e Lukaku, ma soprattutto la sua guida: Conte aveva fatto un lavoro straordinario riuscendo a sovvertire un pronostico che anche lo scorso anno vedeva favorita la Juve. Allegri? Lui sa come si vince, è un allenatore pragmatico oltre che un grande tattico: conosce le strade che portano alla vittoria. La sua Juve non è stata sempre convincente, ma in Italia conta soprattutto il risultato e Allegri sa come ottenerlo. Non mi ha sorpreso che sia stato richiamato alla guida della squadra anche se è difficile ripetersi. Comunque la rosa bianconera è molto ricca ed è composta da elementi di grande spessore”.

Foto: screenshot Premium Sport