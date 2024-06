Sacchi: “Italiano lo seguo da diverse stagioni, è uno stratega”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi si è soffermato su tre allenatori che hanno cambiato squadra: Italiano, Baroni e Palladino. Queste le sue parole:

“In contesti diversi, come sono Firenze, Verona e Monza, hanno fatto vedere cose buone. Nei loro nuovi incarichi leggo un apprezzamento per il lavoro svolto e, se vogliamo, una promozione. Mi sembra di poter dire che questi tre si sono meritati il futuro”. Su Italiano al Bologna: “Italiano è un ragazzo che ha già accumulato una discreta esperienza. Lo seguo da diverse stagioni. Secondo me è uno stratega, che cerca di dare un preciso stile di gioco alle sue squadre. E in Italia, lo ripeto spesso, abbiamo bisogno di una ventata di strateghi per far sì che il calcio torni ad essere come lo hanno pensati i padri fondatori, cioè uno sport offensivo e di squadra”.

Foto: Wikipedia