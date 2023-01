Sacchi: “Inter senza trama, punta solo al tatticismo. Il Milan sembra abbia la pancia piena”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato del momento di forma di Inter e Milan: “L’Inter la trama non ce l’ha, punta quasi tutto sul tatticismo. Sabato giocavano contro una squadra inferiore e, dopo una rete iniziale, hanno lasciato il comando al Verona: è umiliante per i giocatori e per i tifosi. A volte sembra che il Milan abbia la pancia piena, vedo eccesso di protagonismo. Fare le cose a metà non basta, questa squadra può vincere solo se è un collettivo e spesso non lo è stato”.

Foto: Wikipedia